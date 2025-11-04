Виїзд депутатів за кордон: Шостий апеляційний адмінсуд ухвалив рішення за позовом Порошенка до Кабміну

Повідомляється, суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Петра Порошенка до Кабміну.

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабміну, яка встановлювала індивідуальний порядок виїзду депутатів та посадовців за кордон. Рішення ухвалене за позовом народного депутата Петра Порошенка, повідомили у фракції "Європейська солідарність".

Там розповіли, що суд визнав, що уряд перевищив свої повноваження, створивши механізм вибіркових заборон, який "суперечить принципам демократії".

Співголова фракції, депутатка Ірина Геращенко наголосила, що рішення суду є кроком до відновлення верховенства права та гарантії рівних можливостей для всіх депутатів.

Вона зазначила, що постанова Кабміну створювала умови для вибіркового підходу до виїзду посадовців за кордон, що може не відповідати принципам прозорості та рівності, задекларованим у рамках євроінтеграційного курсу.

