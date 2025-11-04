Практика судов
  1. В Украине

Выезд депутатов за границу: Шестой апелляционный админсуд принял решение по иску Порошенко к Кабмину

17:15, 4 ноября 2025
В Европейской солидарности сообщили, что суд отменил постановление о запрете на выезд депутатов по делу по иску Петра Порошенко к Кабмину.
Шестой апелляционный административный суд признал незаконным постановление Кабмина, которое устанавливало индивидуальный порядок выезда депутатов и должностных лиц за границу. Решение было принято по иску народного депутата Петра Порошенко, сообщили во фракции "Европейская солидарность".

Там рассказали, что суд признал, что правительство превысило свои полномочия, создав механизм выборочных запретов, "противоречащий принципам демократии".

Сопредседатель фракции, депутат Ирина Геращенко подчеркнула, что решение суда является шагом к восстановлению верховенства права и гарантии равных возможностей для всех депутатов.

Она отметила, что постановление Кабмина создавало условия для выборочного подхода к выезду должностных лиц за границу, что может не соответствовать принципам прозрачности и равенства, задекларированным в рамках евроинтеграционного курса.

Пока официально постановление Шестой ААС не публиковал, в правительстве также не комментировали эту информацию.





XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
