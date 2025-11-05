1000 гривень для всіх і 6500 — для вразливих категорій: Свириденко розповіла про нові програми

Юлія Свириденко повідомила, що кожен громадянин України отримає 1000 гривень разової допомоги на базові потреби — оплату комунальних послуг, ліки, книги або донат на Сили оборони.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час спілкування з українськими та іноземними медіа розповіла про ключові урядові ініціативи в межах пакету зимової підтримки населення.

За словами Свириденко, програма включає два основні напрями допомоги:

1000 гривень для кожного громадянина.

Це разова виплата для всіх українців — дорослих і дітей, які проживають в Україні. Отримані кошти можна буде використати на базові потреби, зокрема оплату комунальних послуг, купівлю ліків, книг або задонатити на потреби Сил оборони.

Минулого року аналогічною допомогою скористалися понад 14 мільйонів українців. З них 58% спрямували кошти на оплату комунальних послуг, 22% — на мобільний зв’язок, 4% — на заклади харчування. Також серед популярних напрямів витрат були ліки та книги.

Деталі цьогорічної програми уряд обіцяє оприлюднити до 15 листопада.

6500 гривень — одноразова адресна допомога для найуразливіших.

Ця виплата призначена для дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю в прийомних сім’ях, дітей-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотніх пенсіонерів.

Кошти можна буде витратити на ліки, одяг та взуття. Отримати допомогу можна буде через Дія.Картку або на спеціальний банківський рахунок.

На реалізацію цієї програми уряд виділяє 4,3 млрд гривень. Очікується, що нею скористаються близько 660 тисяч людей.

