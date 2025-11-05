Практика судов
1000 гривен для всех и 6500 — для уязвимых категорий: Свириденко рассказала о новых программах

17:40, 5 ноября 2025
Юлия Свириденко сообщила, что каждый гражданин Украины получит 1000 гривен разовой помощи на базовые нужды – оплату коммунальных услуг, лекарства, книги или донат на Силы обороны.
Премьер-министр Юлия Свириденко во время общения с украинскими и иностранными медиа рассказала о ключевых правительственных инициативах в рамках пакета зимней поддержки населения.

По словам Свириденко, программа включает два основных направления помощи:

  • 1000 гривен для каждого гражданина.

Это разовая выплата для всех украинцев — взрослых и детей, проживающих в Украине. Полученные средства можно будет использовать на базовые нужды, в частности оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, книг или пожертвовать на нужды Сил обороны.

В прошлом году аналогичной помощью воспользовались более 14 миллионов украинцев. Из них 58% направили средства на оплату коммунальных услуг, 22% — на мобильную связь, 4% — на заведения питания. Также среди популярных направлений расходов были лекарства и книги.

Детали нынешней программы правительство обещает обнародовать до 15 ноября.

  • 6500 гривен — разовая адресная помощь для наиболее уязвимых.

Эта выплата предназначена для детей-сирот, детей под опекой, детей с инвалидностью в приемных семьях, детей-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одиноких пенсионеров.

Средства можно будет потратить на лекарства, одежду и обувь. Получить помощь можно будет через Дия.Карту или на специальный банковский счет.

На реализацию этой программы правительство выделяет 4,3 млрд гривен. Ожидается, что ею воспользуются около 660 тысяч человек.

