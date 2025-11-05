Практика судів
  1. В Україні

У Києві відправили за ґрати чоловіка, який плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся

20:08, 5 листопада 2025
Киянин нападав на жінок у Дарницькому районі міста.
У Києві відправили за ґрати чоловіка, який плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся
У Києві 31-річного чоловіка визнано винним у вчиненні хуліганських дій щодо жінок. Він плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся.

Як повідомила Київська міська прокуратура, чоловік після вживання алкоголю ставав агресивним, тому на вулиці підходив до незнайомих жінок, які гуляли з дітьми, погрожував їм, штовхав та бив.

Так, одну з постраждалих він побачив на дитячому майданчику, підійшов до неї, плюнув в обличчя та почав залякувати.

Інша жінка йшла вулицею з дитячим візочком. Чоловік схопив її за волосся, штовхнув у двері кав’ярні та завдав їй удар ногою.

Всі події відбувались у вересні - жовтні 2025 року.

«Зважаючи на те, що обвинувачений був на іспитовому терміні за вчинення крадіжки, за сукупністю вироків йому призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі», - заявили у прокуратурі.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

