В Киеве отправили за решетку мужчину, который плевал женщинам с детьми в лицо и тягал их за волосы

Киевлянин нападал на женщин в Дарницком районе города.

В Киеве 31-летний мужчина признан виновным в совершении хулиганских действий в отношении женщин. Он плевал женщинам с детьми в лицо и тягал их за волосы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, после употребления алкоголя мужчина становился агрессивным, поэтому на улице подходил к незнакомым женщинам, гулявшим с детьми, угрожал им, толкал и бил.

Так, одну из пострадавших он заметил на детской площадке, подошел к ней, плюнул в лицо и начал запугивать.

Другая женщина шла по улице с детской коляской. Мужчина схватил ее за волосы, толкнул в дверь кофейни и ударил ногой.

Все события происходили в сентябре – октябре 2025 года.

«Учитывая, что обвиняемый находился на испытательном сроке за совершение кражи, по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы», — заявили в прокуратуре.

