В Армія+ з’явився курс про дрони на оптоволокні — навчання від інженера SIGNUM

У застосунку Армія+ запустили новий навчальний курс «Дрони на оптоволокні. Основи використання», присвячений особливостям застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Такий формат дронів має переваги, зокрема стійкість до засобів РЕБ, але потребує від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршруту та знання правил експлуатації.
Як розповідають у Міноборони, лектор курсу — Віталій «Солома», інженер батальйону безпілотних систем SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
Курс складається з 7 тематичних уроків, що охоплюють від базових понять до практичних навичок:
Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а в кінці — фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат про проходження курсу.
Наразі в Армія+ доступні 17 навчальних курсів. Понад 150 тисяч військових уже навчаються у застосунку — від технічних тем про БпЛА та зв’язок на полі бою до модулів з психологічної підготовки та фінансової грамотності.
