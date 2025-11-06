В Армія+ з’явився курс про дрони на оптоволокні — навчання від інженера SIGNUM

Це дрони «на повідку», стійкі до засобів РЕБ.

У застосунку Армія+ запустили новий навчальний курс «Дрони на оптоволокні. Основи використання», присвячений особливостям застосування оптоволоконних FPV-дронів у бойових умовах. Такий формат дронів має переваги, зокрема стійкість до засобів РЕБ, але потребує від пілотів спеціальних навичок, точного планування маршруту та знання правил експлуатації.

Як розповідають у Міноборони, лектор курсу — Віталій «Солома», інженер батальйону безпілотних систем SIGNUM 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Курс складається з 7 тематичних уроків, що охоплюють від базових понять до практичних навичок:

переваги й обмеження оптоволоконних дронів, зокрема нечутливість до РЕБ;

підготовка оптоволокна та обладнання: типи конекторів, зберігання й транспортування котушки;

передпольотний чекліст і етапи підготовки до місії;

типові несправності (відсутність відео, проблеми з керуванням, обрив волокна) і способи їх усунення;

техніки польотів «на повідку»;

планування і тактика ураження цілей;

завершення місії: перевірки після польоту та звітні процедури.

Після окремих блоків передбачені проміжні тести, а в кінці — фінальний іспит. У разі успішного складання учасники отримують електронний сертифікат про проходження курсу.

Наразі в Армія+ доступні 17 навчальних курсів. Понад 150 тисяч військових уже навчаються у застосунку — від технічних тем про БпЛА та зв’язок на полі бою до модулів з психологічної підготовки та фінансової грамотності.

