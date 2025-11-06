В Армия+ появился курс про дроны на оптоволокне — обучение от инженера SIGNUM

Это дроны «на поводке», устойчивые к средствам РЭБ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении Армия+ запустили новый учебный курс «Дроны на оптоволокне. Основы использования», посвященный особенностям применения оптоволоконных FPV-дронов в боевых условиях. Такой формат дронов имеет преимущества, в том числе устойчивость к средствам РЭБ, но требует от пилотов специальных навыков, точного планирования маршрута и знания правил эксплуатации.

Как сообщают в МО, лектор курса — Виталий «Солома», инженер батальона беспилотных систем SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

Курс состоит из 7 тематических уроков, охватывающих от базовых понятий до практических навыков:

преимущества и ограничения оптоволоконных дронов, в частности нечувствительность к РЭБ;

подготовка оптоволокна и оборудования: типы коннекторов, хранение и транспортировка катушки;

предполетный чеклист и этапы подготовки к миссии;

типичные неисправности (отсутствие видео, проблемы с управлением, обрыв волокна) и способы их устранения;

техники полетов «на поводке»;

планирование и тактика поражения целей;

завершение миссии: проверки после полета и отчетные процедуры.

После отдельных блоков предусмотрены промежуточные тесты, а в конце — финальный экзамен. В случае успешной сдачи участники получают электронный сертификат о прохождении курса.

В настоящее время в Армия+ доступны 17 учебных курсов. Более 150 тысяч военных уже обучаются в приложении — от технических тем про БПЛА и связь на поле боя до модулей по психологической подготовке и финансовой грамотности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.