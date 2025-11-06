Кабмін схвалив законопроект щодо спрощення прийому до поліції ветеранів бойових дій

Йдеться про громадян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, заходах із забезпечення оборони та відсічі збройної агресії Росії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив законопроект «Про внесення зміни до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» щодо деяких питань перевірки кандидатів на службу в поліції». Ініціатива спрямована на врегулювання питань прийому до поліції осіб, які отримали поранення, травми, контузії або захворювання під час бойових дій на сході України чи в умовах повномасштабної війни з РФ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ передбачає, що такі громадяни, які бажають вступити на службу до поліції, можуть бути звільнені від обов’язкової перевірки рівня фізичної підготовки, якщо йдеться про посади, перелік яких визначається Міністерством внутрішніх справ України.

У поясненні зазначено, що законопроєкт стосується тих, хто брав безпосередню участь в АТО, ООС, обороні України під час збройної агресії Росії, а також виконував завдання в районах проведення бойових дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.