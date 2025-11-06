Кабмин одобрил законопроект об упрощении приема в полицию ветеранов боевых действий

Речь идет о гражданах, участвовавших в проведении антитеррористической операции, операциях Объединенных сил, мерах по обеспечению обороны и отпору вооруженной агрессии России.

Кабинет Министров одобрил законопроект "О внесении изменения в статью 50 Закона Украины "О Национальной полиции" по некоторым вопросам проверки кандидатов на службу в полиции". Инициатива направлена ​​на урегулирование вопросов приема в полицию лиц, получивших ранения, травмы, контузии или заболевания во время боевых действий на востоке Украины или в условиях полномасштабной войны с РФ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает, что такие граждане, желающие вступить в полицию, могут быть освобождены от обязательной проверки уровня физической подготовки, если речь идет о должностях, перечень которых определяется Министерством внутренних дел Украины.

В пояснении указано, что законопроект касается тех, кто принимал непосредственное участие в АТО, ООС, обороне Украины во время вооруженной агрессии России, а также выполнял задачи в районах проведения боевых действий.

