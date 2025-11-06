Україна залучила 64,7 млрд гривень через продаж облігацій у жовтні — Гетманцев

Данило Гетманцев повідомив, що у жовтні 2025 року від розміщення облігацій держава залучила 64,7 млрд грн, а від початку року – 473,1 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У жовтні 2025 року Україна залучила 64,7 млрд грн від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що стало важливим джерелом наповнення державного бюджету в умовах воєнного стану. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, загальна сума залучених коштів від початку року склала 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни — вже 1,89 трлн грн.

"Популярність ОВДП серед українців зростає: інвестиції в державні цінні папери у жовтні збільшилися на 27,5% (порівняно з жовтнем 2024 року). Нині фізособи володіють облігаціями на 106 млрд грн. У юросіб – 166,7 млрд грн. Загалом в обігу ОВДП на 1,89 трлн грн, більшість яких належать банкам (48,3%) та НБУ (35,2%)", - повідомив Гетманцев.

Номінальна вартість облігацій варіюється від 1000 грн, доларів США або євро, що робить їх доступними для широкого кола інвесторів, включаючи не лише банки та юридичні особи, але й фізичних осіб.

"Проте для того, щоб фінансовий сектор економіки нашої країни міг розвиватися, а довіра до інвестування зростала не лише на прикладі ОВДП, потрібен «живий» фондовий ринок. Який, зусиллями НКЦПФР, зараз фактично відсутній. Це потрібно виправляти якнайшвидше", - додав Гетманцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.