Украина привлекла 64,7 млрд гривен через продажу облигаций в октябре — Гетманцев

Даниил Гетманцев сообщил, что в октябре 2025 года от размещения облигаций государство привлекло 64,7 млрд грн, а с начала года – 473,1 млрд грн.

В октябре 2025 года Украина привлекла 64,7 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что стало важным источником наполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, общая сумма привлеченных средств с начала года составила 473,1 млрд грн, а с начала полномасштабной войны уже 1,89 трлн грн.

"Популярность ОВГЗ среди украинцев растет: инвестиции в государственные ценные бумаги в октябре увеличились на 27,5% (по сравнению с октябрем 2024 года). В настоящее время физлица обладают облигациями на 106 млрд грн. В юрлиц - 166,7 млрд грн. которых принадлежат банкам (48,3%) и НБУ (35,2%)", – сообщил Гетманцев.

Номинальная стоимость облигаций варьируется от 1000 грн, долларов США или евро, что делает их доступными широкому кругу инвесторов, включая не только банки и юридические лица, но и физических лиц.

"Однако для того, чтобы финансовый сектор экономики нашей страны мог развиваться, а доверие к инвестированию росло не только на примере ОВГЗ, нужен "живой" фондовый рынок. Который, усилиями НКЦБФР, сейчас фактически отсутствует. Это нужно исправлять как можно быстрее", - добавил Гетманцев.

