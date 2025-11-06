Практика судов
  1. В Украине

Украина привлекла 64,7 млрд гривен через продажу облигаций в октябре — Гетманцев

20:24, 6 ноября 2025
Даниил Гетманцев сообщил, что в октябре 2025 года от размещения облигаций государство привлекло 64,7 млрд грн, а с начала года – 473,1 млрд грн.
Украина привлекла 64,7 млрд гривен через продажу облигаций в октябре — Гетманцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В октябре 2025 года Украина привлекла 64,7 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), что стало важным источником наполнения государственного бюджета в условиях военного положения. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, общая сумма привлеченных средств с начала года составила 473,1 млрд грн, а с начала полномасштабной войны уже 1,89 трлн грн.

"Популярность ОВГЗ среди украинцев растет: инвестиции в государственные ценные бумаги в октябре увеличились на 27,5% (по сравнению с октябрем 2024 года). В настоящее время физлица обладают облигациями на 106 млрд грн. В юрлиц - 166,7 млрд грн. которых принадлежат банкам (48,3%) и НБУ (35,2%)", – сообщил Гетманцев.

Номинальная стоимость облигаций варьируется от 1000 грн, долларов США или евро, что делает их доступными широкому кругу инвесторов, включая не только банки и юридические лица, но и физических лиц.

"Однако для того, чтобы финансовый сектор экономики нашей страны мог развиваться, а доверие к инвестированию росло не только на примере ОВГЗ, нужен "живой" фондовый рынок. Который, усилиями НКЦБФР, сейчас фактически отсутствует. Это нужно исправлять как можно быстрее", - добавил Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада создаст Временную следственную комиссию для проверки качества лечения военнослужащих

Депутаты планируют проверить факты возможного завышения стоимости лекарственных средств и случаи поставки препаратов ненадлежащего качества.

Верховная Рада изменила КАСУ ради надзора за решениями местных советов

Принятый 5 ноября Закон вводит принципиально новый институт — орган по обеспечению законности актов областных советов, «Судебно-юридическая газета» разбиралась, есть ли риски юридической неопределенности и нарушения доктрины административного права.

Харьковский прецедент: суд отказал в автоматической отсрочке из-за несоблюдения процедуры

В Харькове окружной админсуд подтвердил: наличие законных оснований не равно их автоматической реализации без выполнения установленной процедуры.

Имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство по делу закрыто из-за отсутствия предмета спора

Объединенная палата КХС ВС решит, имеет ли истец право на возмещение расходов на правовую помощь, если производство закрыто из-за отсутствия предмета спора.

Бесконтрольная антикоррупция: почему САП и НАБУ потеряли доверие

В разговоре с Наталией Мосейчук бывший прокурор САП Андрей Броневицкий объяснил, почему «независимость без ответственности» стала новой угрозой для государства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області