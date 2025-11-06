Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Шмигаль обговорив у Швеції постачання літаків Gripen для України

20:12, 6 листопада 2025
За словами міністра оборони, Україна домовляється про прискорення передачі літаків.
Шмигаль обговорив у Швеції постачання літаків Gripen для України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час візиту до Швеції відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє бойові літаки Gripen. Домовленість про їхню передачу Україні була підписана у жовтні 2025 року Президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Під час зустрічі з керівництвом Saab Шмигаль обговорив можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки для постачання літаків в Україну. Він зазначив, що винищувачі Gripen значно посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО.

«Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба», — підсумував міністр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Швеція Денис Шмигаль Міноборони авіація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада створить Тимчасову слідчу комісію для перевірки якості лікування військовослужбовців

Депутати планують перевірити факти можливого завищення вартості лікарських засобів і випадки постачання препаратів неналежної якості.

Верховна Рада змінила КАСУ заради нагляду за рішеннями місцевих рад

Прийнятий 5 листопада Закон запроваджує принципово новий інститут — орган із забезпечення законності актів обласних рад, «Судово-юридична газета» розбиралась, чи є ризики юридичної невизначеності та порушення доктрини адміністративного права.

Харківський прецедент: суд відмовив у автоматичній відстрочці через недотримання процедури

У Харкові окружний адмінсуд підтвердив: наявність законних підстав не дорівнює їх автоматичній реалізації без виконання встановленої процедури.

Чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору

Об’єднана палата КГС ВС  вирішить чи має позивач право на відшкодування витрат на правничу допомогу, якщо провадження закрито через відсутність предмета спору.

Безконтрольна антикорупція: чому САП і НАБУ втратили довіру

У розмові з Наталією Мосейчук колишній прокурор САП Андрій Броневицький пояснив, чому «незалежність без відповідальності» стала новою загрозою для держави.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Юлія Коцюбинська
    Юлія Коцюбинська
    голова Жашківського райсуду Черкаської області