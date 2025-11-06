Шмигаль обговорив у Швеції постачання літаків Gripen для України

За словами міністра оборони, Україна домовляється про прискорення передачі літаків.

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час візиту до Швеції відвідав офіс компанії Saab, яка виробляє бойові літаки Gripen. Домовленість про їхню передачу Україні була підписана у жовтні 2025 року Президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Під час зустрічі з керівництвом Saab Шмигаль обговорив можливі напрями технічного співробітництва та подальші кроки для постачання літаків в Україну. Він зазначив, що винищувачі Gripen значно посилять бойові спроможності Повітряних сил ЗСУ та сприятимуть реалізації Дорожньої карти розвитку авіації за стандартами НАТО.

«Продовжуємо працювати над пришвидшенням процесу їх передачі та інтеграції в ПС ЗС України, щоб вже наступного року літаки Gripen стали на захист українського неба», — підсумував міністр.

