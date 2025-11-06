Шмыгаль обсудил в Швеции поставку самолетов Gripen для Украины

По словам министра обороны, Украина договаривается об ускорении передачи самолетов.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время визита в Швецию посетил офис компании Saab, которая производит боевые самолеты Gripen. Договоренность об их передаче Украине была подписана в октябре 2025 года Президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Во время встречи с руководством Saab Шмыгаль обсудил возможные направления технического сотрудничества и дальнейшие шаги для поставки самолетов в Украину. Он отметил, что истребители Gripen значительно усилят боевые возможности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО.

«Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в ВС Украины, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen встали на защиту украинского неба», — подытожил министр.

