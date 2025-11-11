  1. В Україні

В Енергоатомі відреагували на звинувачення у корупції, пов’язані із працівниками компанії

08:48, 11 листопада 2025
Наглядова рада Енергоатому скличе спеціальне засідання для оцінки ситуації, ініціює незалежну перевірку операцій та аудит внутрішніх процедур і систем контролю.
В Енергоатомі відреагували на звинувачення у корупції, пов’язані із працівниками компанії
Фото: ua.news
Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

11 листопада наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» зробила заяву щодо виявленої корупції.

«Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома.

Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії», - йдеться у заяві.

Також Наглядова рада додала, що віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади.

