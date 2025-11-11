В Енергоатомі відреагували на звинувачення у корупції, пов’язані із працівниками компанії
Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
11 листопада наглядова рада АТ «НАЕК «Енергоатом» зробила заяву щодо виявленої корупції.
«Наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками Енергоатома.
Рада скличе спеціальне засідання, щоб всебічно оцінити ситуацію та визначити відповідні дії. Це включатиме – ініціювання незалежної перевірки відповідних операцій, а також комплексну оцінку внутрішніх процедур і систем контролю компанії», - йдеться у заяві.
Також Наглядова рада додала, що віддана принципам повної прозорості, підзвітності, найвищих стандартів доброчесності в межах організації та співпраці з органами влади.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.