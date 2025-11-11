В Энергоатоме отреагировали на обвинения в коррупции, связанные с сотрудниками компании

Наблюдательный совет Энергоатома созовет специальное заседание для оценки ситуации, инициирует независимую проверку операций и аудит внутренних процедур и систем контроля.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позднее в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы. Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов «Энергоатома» в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

11 ноября наблюдательный совет АО «НАЭК «Энергоатом» сделал заявление относительно выявленной коррупции.

«Наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к недавним обвинениям в коррупции, связанным с сотрудниками «Энергоатома».

Совет созовет специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия. Это будет включать — инициирование независимой проверки соответствующих операций, а также комплексную оценку внутренних процедур и систем контроля компании», — говорится в заявлении.

Также наблюдательный совет добавил, что привержен принципам полной прозрачности, подотчетности, наивысших стандартов добропорядочности в рамках организации и сотрудничеству с органами власти.

