В Україні виявили понад 400 нелегальних АЗС, — Гетманцев

16:24, 12 листопада 2025
За словами нардепа Данила Гетманцева, більш ніж половина нелегальних заправок знаходяться у Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.
Фото: Слуга народу
Станом на травень 2025 року в Україні працювало понад 400 нелегальних автозаправних станцій, повідомив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Заслухали питання тіні на паливному ринку. Станом на травень 2025 року в Україні працювало понад 400 нелегальних АЗС", - заявив Гетманцев.

За його словами, більше ніж половина з них - у п’яти регіонах: Львівській, Одеській, Київській, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

"Після нашого звернення до БЕБ та Нацполіції правоохоронці провели перевірки, вилучили пальне, ініціювали скасування частини ліцензій і навіть демонтували обладнання на низці "бочок". Але, на папері результати є, а в реальності більшість точок продовжують працювати. Щоб побачити ситуацію зсередини, ми провели власний моніторинг. Виявлено десятки заправок, які досі торгують пальним без чеків і без ліцензій - навіть після відкриття кримінальних проваджень", - зазначив нардеп.

Він додав, що Одеська, Дніпропетровська та Львівська області залишаються "чорними плямами" паливного ринку. А вжиті заходи правоохоронців та контроль регіональних прокуратур слабкий.

"Тіньова торгівля пальним - це не лише втрати бюджету. Це удар по чесному бізнесу й ризики для безпеки людей. БЕБ і Генеральна прокуратура мають врешті показати реальні результати, а не звіти на папері. Готуємо рішення Комітету", - підкреслив Гетманцев.

