В Украине выявили более 400 нелегальных АЗС, — Гетманцев

16:24, 12 ноября 2025
По словам нардепа Даниила Гетманцева, более половины нелегальных заправок находятся во Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Фото: Слуга народа
По состоянию на май 2025 года в Украине работало более 400 нелегальных автозаправочных станций, сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Заслушали вопросы тени на топливном рынке. По состоянию на май 2025 года в Украине работало более 400 нелегальных АЗС", – рассказал Гетманцев.

По его словам, более половины из них - в пяти регионах: Львовской, Одесской, Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

"После нашего обращения в БЭБ и Нацполицию правоохранители провели проверки, изъяли горючее, инициировали отмену части лицензий и даже демонтировали оборудование на ряде "бочек". Но на бумаге результаты есть, а в реальности большинство точек продолжают работать. Чтобы увидеть ситуацию изнутри, мы провели свой мониторинг. Выявлены десятки заправок, которые до сих пор торгуют горючим без чеков и без лицензий - даже после открытия уголовных производств", - отметил нардеп.

Он добавил, что Одесская, Днепропетровская и Львовская области остаются "черными дырами" топливного рынка. А принятые меры правоохранителей и контроль региональных прокуратур слаб.

"Теневая торговля горючим – это не только потери бюджета. Это удар по честному бизнесу и риски для безопасности людей. БЭБ и Генеральная прокуратура должны наконец показать реальные результаты, а не отчеты на бумаге. Готовим решение Комитета", - подчеркнул Гетманцев.

