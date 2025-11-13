  1. В Україні

За двох працівниць бек-офісу Устименко та Зоріну у справі щодо корупції в Енергоатомі внесли застави

19:35, 13 листопада 2025
За Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесли 25 і 12 мільйонів гривень застави.
Працівниця бек-офісу корупційної схеми в енергетиці Людмила Зоріна у заді суду, джерело фото: Суспільне
За двох підозрюваних у справі про масштабну корупцію в енергетиці — Лесю Устименко та Людмилу Зоріну — внесли заставу у розмірі 25 і 12 мільйонів гривень відповідно. Про це повідомило «Суспільне».

 За даними слідства, вони були працівницями бек-офісу.

Адвокат Зоріної повідомив «Суспільному», що гроші за неї внесла компанія, однак яка саме — не відомо.

Завтра вона має вийти з СІЗО. Тепер вона буде зобовʼязана носити електронний браслет і здати паспорти.

Раніше Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК “Енергоатом”» у межах розслідування НАБУ та САП, яке проводиться в рамках операції «Мідас».

Кроме того, ВАКС обрав запобіжний захід працівниці бек-офісу, підозрюваній у розкраданні коштів Енергоатому.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

