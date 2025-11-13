За двух сотрудниц бэк-офиса Устименко и Зорину по делу о коррупции в Энергоатоме внесли залоги
За двух подозреваемых по делу о масштабной коррупции в энергетике — Лесю Устименко и Людмилу Зорину — внесены залоги в размере 25 и 12 миллионов гривен соответственно. Об этом сообщило «Суспільне».
По данным следствия, они были сотрудницами бэк-офиса.
Адвокат Зориной сообщил «Суспільному», что деньги за неё внесла компания, однако какая именно — неизвестно.
Завтра она должна выйти из СИЗО. Теперь она будет обязана носить электронный браслет и сдать паспорта.
Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».
Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.