За двух сотрудниц бэк-офиса Устименко и Зорину по делу о коррупции в Энергоатоме внесли залоги

19:35, 13 ноября 2025
За Лесю Устименко и Людмилу Зорину внесли 25 и 12 миллионов гривен залога.
Сотрудница бэк-офиса коррупционной схемы в энергетике Людмила Зорина в заде суда, источник фото: Суспільне
За двух подозреваемых по делу о масштабной коррупции в энергетике — Лесю Устименко и Людмилу Зорину — внесены залоги в размере 25 и 12 миллионов гривен соответственно. Об этом сообщило «Суспільне».

По данным следствия, они были сотрудницами бэк-офиса.

Адвокат Зориной сообщил «Суспільному», что деньги за неё внесла компания, однако какая именно — неизвестно.

Завтра она должна выйти из СИЗО. Теперь она будет обязана носить электронный браслет и сдать паспорта.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

