Чи можна продавати власно вирощений тютюн кінцевому споживачу — відповідь податкової

17:29, 24 листопада 2025
Податкової пояснила, чи можна продавати власно вирощений тютюн кінцевому споживачу.
Чи можна продавати власно вирощений тютюн кінцевому споживачу — відповідь податкової
Фото ілюстративне, джерело фото - calabash.com.ua
Головне управління ДПС у Запорізькій області пояснило, чи дозволено здійснювати роздрібну торгівлю власно вирощеного тютюну кінцевому споживачу.

Пунктом 84 частини першої статті 1 Закону України від 18 червня 2024 року № 3817-IX «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що тютюнова сировина – цілі рослини тютюну чи його листя у природному стані або у вигляді сушеного чи ферментованого листя, цілого чи з відділеною середньою жилкою, обрізаного чи необрізаного, роздавленого чи розрубаного, що відносяться до товарної позиції 2401 згідно з УКТ ЗЕД (включаючи відходи листя тютюну, тютюновий пил), а також гомогенізований (відновлений), розширений та різаний тютюн, що відноситься до товарної позиції 2403 згідно з УКТ ЗЕД, не готовий для куріння або не призначений для споживання / використання кінцевим споживачем. Тютюнова сировина може бути ферментованою або неферментованою.

«Відповідно до частини другої статті 23 Закону № 3817 роздрібна торгівля на території України тютюновою сировиною, сировиною для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотином (токсичним алкалоїдом, екстрагованим з тютюну або отриманим шляхом хімічного синтезу, який відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТЗЕД) окремо або в наборах забороняється», - заявили у відомстві.

Зазначається, що заборона, визначена абзацом першим частини другої статті 23 Закону № 3817, також поширюється на безоплатне розповсюдження на території України тютюнової сировини, сировини для рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та/або нікотину (токсичного алкалоїду, екстрагованого з тютюну або отриманого шляхом хімічного синтезу, який відповідає товарній позиції 2939 згідно з УКТ ЗЕД) окремо або в наборах.

