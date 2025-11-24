  1. В Украине

Можно ли продавать самостоятельно выращенный табак конечному потребителю — ответ налоговой

17:29, 24 ноября 2025
Налоговая объяснила, можно ли продавать собственноручно выращенный табак конечному потребителю.
Можно ли продавать самостоятельно выращенный табак конечному потребителю — ответ налоговой
Фото иллюстративное, источник фото - calabash.com.ua
Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, разрешена ли розничная торговля самостоятельно выращенным табаком конечному потребителю.

Пунктом 84 части первой статьи 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-IX «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» определено, что табачное сырье — это целые растения табака или его листья в природном состоянии или в виде сушеных либо ферментированных листьев, цельных или с отделенной средней жилкой, порезанных или непорезанных, измельченных или разрубленных, относящихся к товарной позиции 2401 согласно УКТ ВЭД (включая отходы табачных листьев, табачную пыль), а также гомогенизированный (восстановленный), расширенный и резаный табак, относящийся к товарной позиции 2403 согласно УКТ ВЭД, не готовый для курения или не предназначенный для потребления / использования конечным потребителем. Табачное сырье может быть ферментированным или неферментированным.

«Согласно части второй статьи 23 Закона № 3817 розничная торговля на территории Украины табачным сырьем, сырьем для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотином (токсичным алкалоидом, экстрагированным из табака или полученным путем химического синтеза, который относится к товарной позиции 2939 согласно УКТ ВЭД) отдельно или в наборах запрещается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет, установленный абзацем первым части второй статьи 23 Закона № 3817, также распространяется на безвозмездное распространение на территории Украины табачного сырья, сырья для жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и/или никотина (токсичного алкалоида, экстрагированного из табака или полученного путем химического синтеза, который относится к товарной позиции 2939 согласно УКТ ВЭД) отдельно или в наборах.

