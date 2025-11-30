У США розпочалася зустріч української та американської делегацій щодо кроків для досягнення миру — Умєров

Українська делегація доповідатиме Володимиру Зеленськогому за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

У США вже розпочалася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення достойного миру. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він підкреслив, що перебуває на постійному звʼязку з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві. Працюємо заради реального миру для України та гарантованої безпеки», - сказав він.

Умєров додав, що делегація доповідатиме Президенту України за підсумками сьогоднішніх зустрічей.

Згодом Рустем Умєров видалив у соцмережах повідомлення щодо зустрічі.

О 17:19 Умєров знову опублікував це повідомлення.

Нагадаємо, українську делегацію для мирних переговорів зі США, іншими міжнародними партнерами, а також з представниками РФ очолив секретар РНБО Рустем Умєров.

