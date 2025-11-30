В США началась встреча украинской и американской делегаций относительно шагов для достижения мира — Умеров

Украинская делегация будет докладывать Владимиру Зеленскому по итогам сегодняшних встреч.

В США уже началась встреча украинской делегации с американской стороной относительно шагов для достижения достойного мира. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он подчеркнул, что находится на постоянной связи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы имеем четкие директивы и приоритеты — защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве. Работаем ради реального мира для Украины и гарантированной безопасности», — сказал он.

Умеров добавил, что делегация будет докладывать Президенту Украины по итогам сегодняшних встреч.

Позже Рустем Умеров удалил в соцсетях сообщения о встрече.

Напомним, украинскую делегацию для мирных переговоров с США, другими международными партнерами, а также с представителями РФ возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров.

