Переговори мають завершити війну так, щоб гарантувати суверенітет і розвиток України — Марко Рубіо

Марко Рубіо підкреслив, що потрібно створити механізм, який дозволить увійти в еру надзвичайного економічного прогресу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що кінцева мета — не лише завершення війни, а створення умов для незалежності та економічного розвитку України. Про це він сказав перед переговорами з українською делегацією у Флориді 30 листопада, пише «Суспільне».

Рубіо підкреслив, що переговори зі стороною України базуються на напрацюваннях, досягнутих у Женеві 23 листопада та під час попередніх контактів між країнами.

«Ми будуємо переговори на тому, що вже досягли… Кінцевою метою є не тільки закінчення війни. Ми хочемо бачити кінець вбивств, смертей і страждань, і я знаю, що українці теж хочуть миру», — сказав він.

Рубіо підкреслив, що важливо не просто завершити війну, а зробити це так, щоб Україна зберегла суверенітет, незалежність і отримала можливість для довгострокового розвитку.

«Йдеться про закінчення війни таким чином, щоб створити шлях уперед, який дозволить Україні бути незалежною і ніколи більше не мати війни», — заявив він.

Держсекретар США додав, що Україна має великий економічний потенціал, але реалізувати його можливо лише після встановлення сталого миру.

«Припинення війни саме по собі не дасть бажаного результату. Потрібно створити механізм, який дозволить увійти в еру надзвичайного економічного прогресу», — сказав Рубіо.

Ще він сподівається, що сьогоднішні зустрічі дозволять досягти ще більшого прогресу, та подякував українській делегації за візит до Флориди.

