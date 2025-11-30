  1. В Украине

Переговоры должны завершить войну так, чтобы гарантировать суверенитет и развитие Украины — Марко Рубио

18:35, 30 ноября 2025
Марко Рубио подчеркнул, что необходимо создать механизм, который позволит войти в эпоху чрезвычайного экономического прогресса.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что конечная цель — не только завершение войны, но и создание условий для независимости и экономического развития Украины. Об этом он сказал перед переговорами с украинской делегацией во Флориде 30 ноября, пишет «Суспільне».

Рубио подчеркнул, что переговоры со стороной Украины основываются на наработках, достигнутых в Женеве 23 ноября и во время предыдущих контактов между странами.

«Мы строим переговоры на том, чего уже достигли… Конечной целью является не только окончание войны. Мы хотим видеть конец убийствам, смертям и страданиям, и я знаю, что украинцы тоже хотят мира», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что важно не просто завершить войну, а сделать это так, чтобы Украина сохранила суверенитет, независимость и получила возможность для долгосрочного развития.

«Речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать путь вперед, который позволит Украине быть независимой и больше никогда не иметь войны», — заявил он.

Госсекретарь США добавил, что Украина обладает большим экономическим потенциалом, но реализовать его возможно лишь после установления устойчивого мира.

«Прекращение войны само по себе не даст желаемого результата. Необходимо создать механизм, который позволит войти в эру чрезвычайного экономического прогресса», — сказал Рубио.

Также он выразил надежду, что сегодняшние встречи позволят достичь еще большего прогресса, и поблагодарил украинскую делегацию за визит во Флориду.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

