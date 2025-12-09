Уряд працює над скорочення тривалості відключень світла – Свириденко

Уряд готує низку рішень, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів.

Уряд працює над тим, щоб зменшити тривалість погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками координаційної наради з керівниками енергетичного сектору.

До наради долучилися віце-прем’єр Олексій Кулеба, в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита та голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Роботи після обстрілів та координація відновлення

Учасники наради заслухали доповіді про хід ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок обстрілу РФ. Обговорено подальші кроки для відновлення енергосистеми.

Три черги відключень: уряд хоче скоротити їхню тривалість

За словами Свириденко, станом на зараз по країні діють три черги погодинних відключень. Уряд працює над тим, щоб зменшити їх тривалість.

Готуються рішення для перерозподілу навантаження

Прем’єр-міністр повідомила, що Кабмін готує низку рішень, які дозволять перерозподілити споживання електроенергії та забезпечити пріоритетне постачання для побутових споживачів.

