  1. В Украине

Правительство работает над сокращением продолжительности отключений света – Свириденко

11:47, 9 декабря 2025
Правительство готовит ряд решений, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.
Правительство работает над сокращением продолжительности отключений света – Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство работает над тем, чтобы уменьшить продолжительность почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам координационного совещания с руководителями энергетического сектора.

К совещанию присоединились вице-премьер Алексей Кулеба, и. о. министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микитa и глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Работы после обстрелов и координация восстановления

Участники совещания заслушали доклады о ходе ремонта энергообъектов, поврежденных в результате обстрела РФ. Обсуждены дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.

Три очереди отключений: правительство хочет сократить их продолжительность

По словам Свириденко, на данный момент по стране действуют три очереди почасовых отключений. Правительство работает над тем, чтобы сократить их продолжительность.

Готовятся решения для перераспределения нагрузки

Премьер-министр сообщила, что Кабмин готовит ряд решений, которые позволят перераспределить потребление электроэнергии и обеспечить приоритетное снабжение бытовых потребителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Водителям установят нормы отдыха, а тахографы станут обязательными: детали законопроекта

Парламент планирует обновить нормы режима труда и отдыха водителей, установив максимальную продолжительность управления, требования к перерывам, отдыху и использованию тахографов.

Житель Днепропетровской области оказался в базе разыскиваемых военнообязанных из-за бюрократической ошибки: что решил суд

Система призывного учета ошибочно объявила мужчину в розыск.

От нарративов до конфискации активов: ВАКС установил материальную ответственность за пропаганду

Санкционное дело показало, что слово может стоить миллионы, а информационное оружие — стать основанием для взыскания средств.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда выбирает нового председателя — текстовая трансляция

8 декабря проходят выборы нового главы КСВ ВС — это уже пятая попытка избрания председателя на заседании собрания судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]