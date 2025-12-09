Правительство работает над сокращением продолжительности отключений света – Свириденко

Правительство готовит ряд решений, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей.

Правительство работает над тем, чтобы уменьшить продолжительность почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам координационного совещания с руководителями энергетического сектора.

К совещанию присоединились вице-премьер Алексей Кулеба, и. о. министра энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микитa и глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Работы после обстрелов и координация восстановления

Участники совещания заслушали доклады о ходе ремонта энергообъектов, поврежденных в результате обстрела РФ. Обсуждены дальнейшие шаги по восстановлению энергосистемы.

Три очереди отключений: правительство хочет сократить их продолжительность

По словам Свириденко, на данный момент по стране действуют три очереди почасовых отключений. Правительство работает над тем, чтобы сократить их продолжительность.

Готовятся решения для перераспределения нагрузки

Премьер-министр сообщила, что Кабмин готовит ряд решений, которые позволят перераспределить потребление электроэнергии и обеспечить приоритетное снабжение бытовых потребителей.

