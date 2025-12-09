  1. В Україні

Як перевірити легальність новорічної ялинки та уникнути незаконної вирубки

14:29, 9 грудня 2025
Бирки та онлайн-сервіси допомагають споживачам обирати легальні дерева.
Як перевірити легальність новорічної ялинки та уникнути незаконної вирубки
Фото: zakupy.lviv.ua
Щоб переконатися у легальності та безпечності різдвяної ялинки, слід звертати увагу на бирки зі штрих-кодом або самоклеючі етикетки. Вони маркують усі ялинки в обов’язковому порядку. Перевірити легальність можна також через сайт, ввівши код, зазначений на бирці або клейкій стрічці. Система надає інформацію про походження та розмір маркованого дерева.

У державних лісогосподарських підприємствах «Ліси України» для захисту хвойних насаджень у святковий період сформовано 295 мобільних рейдових груп, до складу яких входить майже 1000 осіб.

Як повідомляють у ДП, проведено 385 спільних рейдів, під час яких виявлено 34 випадки незаконної рубки. На порушників складено 28 адміністративних протоколів на суму понад 14 тис. грн. Найбільше порушень зафіксовано у Харківській, Волинській та Полтавській областях. У більшості інших регіонів порушень не виявлено, що свідчить про ефективність заходів з охорони ялин і сосен у період підвищеного ризику.

Використання маркованих ялин та перевірка походження дерев онлайн допомагає споживачам уникнути придбання незаконно зрубаних хвойних насаджень.

ліс Новий рік ялинка

