Как проверить легальность новогодней елки и избежать незаконной вырубки

14:29, 9 декабря 2025
Бирки и онлайн-сервисы помогают потребителям выбирать легальные деревья.
Фото: zakupy.lviv.ua
Чтобы убедиться в легальности и безопасности рождественской елки, следует обращать внимание на бирки со штрих-кодом или самоклеящиеся этикетки. Они маркируют все елки в обязательном порядке. Проверить легальность можно также через сайт, введя код, указанный на бирке или клейкой ленте. Система предоставляет информацию о происхождении и размере маркированного дерева.

В государственных лесохозяйственных предприятиях «Леса Украины» для защиты хвойных насаждений в праздничный период сформировано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек.

Как сообщают в ГП, проведено 385 совместных рейдов, в ходе которых выявлено 34 случая незаконной рубки. На нарушителей составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тыс. грн. Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской, Волынской и Полтавской областях. В большинстве других регионов нарушений не выявлено, что свидетельствует об эффективности мер по охране елей и сосен в период повышенного риска.

Использование маркированных елей и проверка происхождения деревьев онлайн помогает потребителям избежать приобретения незаконно срубленных хвойных насаждений.

