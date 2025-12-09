Как проверить легальность новогодней елки и избежать незаконной вырубки

Бирки и онлайн-сервисы помогают потребителям выбирать легальные деревья.

Фото: zakupy.lviv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Чтобы убедиться в легальности и безопасности рождественской елки, следует обращать внимание на бирки со штрих-кодом или самоклеящиеся этикетки. Они маркируют все елки в обязательном порядке. Проверить легальность можно также через сайт, введя код, указанный на бирке или клейкой ленте. Система предоставляет информацию о происхождении и размере маркированного дерева.

В государственных лесохозяйственных предприятиях «Леса Украины» для защиты хвойных насаждений в праздничный период сформировано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит почти 1000 человек.

Как сообщают в ГП, проведено 385 совместных рейдов, в ходе которых выявлено 34 случая незаконной рубки. На нарушителей составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тыс. грн. Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской, Волынской и Полтавской областях. В большинстве других регионов нарушений не выявлено, что свидетельствует об эффективности мер по охране елей и сосен в период повышенного риска.

Использование маркированных елей и проверка происхождения деревьев онлайн помогает потребителям избежать приобретения незаконно срубленных хвойных насаждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.