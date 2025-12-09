Скільки коштують новорічні ялинки та від чого залежить ціна – пояснили у «Лісах України»

У держпідприємстві повідомили, що вартість хвойних дерев залишається доступною, а різниця у ціні визначається регіоном та форматом продажу.

У ДП «Ліси України» зазначають, що ціни на новорічні хвойні дерева залишаються соціальними та майже не відрізняються від минулорічних. Середня вартість становить від 210 до 250 гривень, а ялини та ялиці коштують у межах 240–280 гривень.

«Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся», — повідомили у держпідприємстві.

Зокрема, на Волині 1,5-метрову сосну можна придбати за 180 гривень, на Сумщині та Чернігівщині — за 170 гривень. У регіонах із меншими ресурсами — на Сході та Півдні — а також поблизу великих міст вартість дещо вища.

У «Лісах України» також наголосили, що частина лісництв пропонує ялинки у контейнерах. «Ціни на такі дерева стартують від 500 гривень і залежать від їхнього розміру», — уточнили в підприємстві.

