Сколько стоят новогодние елки и от чего зависит цена – объяснили в «Лесах Украины»

В госпредприятии сообщили, что стоимость хвойных деревьев остается доступной, а разница в цене определяется регионом и форматом продажи.

В ГП «Леса Украины» отмечают, что цены на новогодние хвойные деревья остаются социальными и почти не отличаются от прошлогодних. Средняя стоимость составляет от 210 до 250 гривен, а ели и пихты стоят в пределах 240–280 гривен.

«Самые дешевые елки предлагаются лесоводами в лесистой местности Севера и Полесья», — сообщили в госпредприятии.

В частности, на Волыни 1,5-метровую сосну можно приобрести за 180 гривен, на Сумщине и Черниговщине — за 170 гривен. В регионах с меньшими ресурсами — на Востоке и Юге — а также вблизи крупных городов стоимость несколько выше.

В «Лесах Украины» также подчеркнули, что часть лесничеств предлагает елки в контейнерах. «Цены на такие деревья стартуют от 500 гривен и зависят от их размера», — уточнили в предприятии.

