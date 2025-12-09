На засіданні ТСК виникла суперечка через заяви Жернакова та продемонстроване ним відео

Жернаков увімкнув відеозапис із виступом очільника Кремля Володимира Путіна.

Під час чергового засідання Тимчасової слідчої комісії, куди викликали керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова у зв’язку зі звинуваченнями у корупції від колег, між сторонами виникла напружена дискусія.

Що відомо

Жернаков прийшов на засідання з адвокаткою, строк повноважень якої спливає вже завтра. Йому надали лист для підпису щодо обов’язку давати правдиві показання та переліку питань, які планувалося поставити.

За інформацією учасників засідання, Жернаков спробував висловити свою позицію та пояснити, з якою метою, на його думку, була створена ТСК, а згодом увімкнув відеозапис із виступом очільника Кремля Володимира Путіна. Це викликало різку реакцію голови ТСК. Також там заявили, що він хоче перетворити засідання у шоу.

Розгляд питання щодо вільних показів триває.

