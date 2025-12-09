На заседании ТСК возник спор из-за заявлений Жернакова и продемонстрированного им видео

Жернаков включил видеозапись с выступлением главы Кремля Владимира Путина.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время очередного заседания Временной следственной комиссии, куда вызвали руководителя фундации DEJURE Михаила Жернакова в связи с обвинениями в коррупции от коллег, между сторонами возникла напряженная дискуссия.

Что известно

Жернаков пришел на заседание с адвокаткой, срок полномочий которой истекает уже завтра. Ему предоставили лист для подписи об обязанности давать правдивые показания и перечень вопросов, которые планировалось задать.

По информации участников заседания, Жернаков попытался высказать свою позицию и объяснить, с какой целью, по его мнению, была создана ТСК, а затем включил видеозапись с выступлением главы Кремля Владимира Путина. Это вызвало резкую реакцию председателя ТСК. Там также заявили, что он хочет превратить заседание в шоу.

Рассмотрение вопроса относительно свободных показаний продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.