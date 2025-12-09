«Я нагинав вас?»: на засіданні ТСК загострилася дискусія між Жернаковим та членами комісії

Жернаков заявив, що не може бути корупціонером, тому що «не є посадовою, службовою особою».

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії між керівником фундації DEJURE Михайлом Жернаковим та головою ТСК Сергієм Власенком відбулася гостра словесна перепалка. Депутати намагалися з’ясувати, чи мав Жернаков вплив на узгодження кандидатур перед засіданням Громадської ради доброчесності.

За словами Власенка, низка учасників зборів звинувачують Жернакова в тому, що він перед засіданням проводив перемовини з представниками громадських організацій щодо погодження «вигідних йому» кандидатур.

«Будь ласка, по цьому, якщо можна, пояснення якісь», — звернувся Власенко та пропроцитував заяви Жернакова на заяви колег: «Я нагинав вас?» — запитав у Жернаков у одного з один із учасників засідання.

У відповідь Жернаков заявив, що обговорення кандидатур — звична практика для організацій, які формують ГРД і заявив, що вони свої питання вирішують й будуть вирішувати. «Вас нам, чесно кажучи, не дуже треба», - завив він.

Також він заявив, що не може бути корупціонером, тому що «не є посадовою, службовою особою».

ТСК продовжує перевірку обставин, викладених у заявах.

