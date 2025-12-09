  1. В Україні

«Я нагинав вас?»: на засіданні ТСК загострилася дискусія між Жернаковим та членами комісії

14:39, 9 грудня 2025
Жернаков заявив, що не може бути корупціонером, тому що «не є посадовою, службовою особою».
«Я нагинав вас?»: на засіданні ТСК загострилася дискусія між Жернаковим та членами комісії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії між керівником фундації DEJURE Михайлом Жернаковим та головою ТСК Сергієм Власенком відбулася гостра словесна перепалка. Депутати намагалися з’ясувати, чи мав Жернаков вплив на узгодження кандидатур перед засіданням Громадської ради доброчесності.

За словами Власенка, низка учасників зборів звинувачують Жернакова в тому, що він перед засіданням проводив перемовини з представниками громадських організацій щодо погодження «вигідних йому» кандидатур.

«Будь ласка, по цьому, якщо можна, пояснення якісь», — звернувся Власенко та пропроцитував заяви Жернакова на заяви колег: «Я нагинав вас?» — запитав у Жернаков у одного з один із учасників засідання.

У відповідь Жернаков заявив, що обговорення кандидатур — звична практика для організацій, які формують ГРД і заявив, що вони свої питання вирішують й будуть вирішувати. «Вас нам, чесно кажучи, не дуже треба», - завив він.

Також він заявив, що не може бути корупціонером, тому що «не є посадовою, службовою особою».

ТСК продовжує перевірку обставин, викладених у заявах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

корупція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Водіям встановлять норми відпочинку, а тахографи стануть обов’язковими: деталі законопроекту

Парламент планує оновити норми режиму праці та відпочинку водіїв, встановивши максимальну тривалість керування, вимоги до перерв, відпочинку та використання тахографів.

Житель Дніпропетровщини опинився у базі розшукуваних військовозобов’язаних через бюрократичну помилку: що вирішив суд

Система призовного обліку помилково оголосила чоловіка у розшук.

Від наративів до конфіскації активів: ВАКС встановив матеріальну відповідальність за пропаганду

Санкційна справа показала, що слово може коштувати мільйони, а інформаційна зброя – підставою для стягнення коштів

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]