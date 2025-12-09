  1. В Украине

«Я нагибал вас?»: на заседании ВСК обострилась дискуссия между Жернаковым и членами комиссии

14:39, 9 декабря 2025
Жернаков заявил, что не может быть коррупционером, поскольку «не является должностным лицом».
Во время заседания Временной следственной комиссии между руководителем фундации DEJURE Михаилом Жернаковым и главой ВСК Сергеем Власенко произошла острая словесная перепалка. Депутаты пытались выяснить, имел ли Жернаков влияние на согласование кандидатур перед заседанием Общественного совета добропорядочности.

По словам Власенко, ряд участников собрания обвиняют Жернакова в том, что он перед заседанием проводил переговоры с представителями общественных организаций относительно согласования «выгодных ему» кандидатур.

«Пожалуйста, по этому, если можно, какие-то пояснения», — обратился Власенко и процитировал Жернакова, обращаясь к заявлениям коллег: «Я нагибал вас?» — спросил Жернаков одного из участников заседания.

В ответ Жернаков заявил, что обсуждение кандидатур — обычная практика для организаций, формирующих ОДГ, и добавил, что они свои вопросы решают и будут решать. «Вы нам, честно говоря, не очень нужны», — сказал он.

Также он заявил, что не может быть коррупционером, поскольку «не является должностным лицом».

ВСК продолжает проверку обстоятельств, изложенных в заявлениях.

