Верховний Суд остаточно підтвердив законність стягнення активів посадовця ДМС Андрія Донскова

Верховний Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованих активів, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими було задоволено позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів членів сім’ї та родичів заступника начальника управління – начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Андрія Донскова. Про це повідомили у САП.

Йдеться про активи загальною вартістю понад 5 млн грн — квартиру в Києві та три автомобілі, придбані членами сім’ї та родичами посадовця у 2022–2023 роках. Попри формальне оформлення майна на інших осіб, фактичними користувачами були сам посадовець і його дружина.

Згідно з рішенням ВАКС, у дохід держави стягнуто квартиру, два автомобілі, а також 1 389 606 грн — як вартість третього авто.

Позов базувався на матеріалах НАЗК та доказах, зібраних прокурором.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

