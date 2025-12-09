  1. В Україні

Верховний Суд остаточно підтвердив законність стягнення активів посадовця ДМС Андрія Донскова

17:28, 9 грудня 2025
Верховний Суд підтвердив законність стягнення необґрунтованих активів, якими користується начальник одного з управлінь столичної міграційної служби.
Верховний Суд остаточно підтвердив законність стягнення активів посадовця ДМС Андрія Донскова
Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив у силі рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими було задоволено позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів членів сім’ї та родичів заступника начальника управління – начальника відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Андрія Донскова. Про це повідомили у САП.

Йдеться про активи загальною вартістю понад 5 млн грн — квартиру в Києві та три автомобілі, придбані членами сім’ї та родичами посадовця у 2022–2023 роках. Попри формальне оформлення майна на інших осіб, фактичними користувачами були сам посадовець і його дружина.

Згідно з рішенням ВАКС, у дохід держави стягнуто квартиру, два автомобілі, а також 1 389 606 грн — як вартість третього авто.

Позов базувався на матеріалах НАЗК та доказах, зібраних прокурором.

Рішення Верховного Суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

