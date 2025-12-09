  1. В Украине

Верховный Суд окончательно подтвердил законность взыскания активов чиновника ГМС Андрея Донскова

17:28, 9 декабря 2025
Верховный Суд подтвердил законность взыскания необоснованных активов, которыми пользуется начальник одного из управлений столичной миграционной службы.
Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций Высшего антикоррупционного суда, которыми был удовлетворен иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в доход государства необоснованных активов членов семьи и родственников заместителя начальника управления – начальника отдела Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в г. Киеве и Киевской области Андрея Донскова. Об этом сообщили в САП.

Речь идет о активах общей стоимостью более 5 млн грн — квартире в Киеве и трех автомобилях, приобретенных членами семьи и родственниками чиновника в 2022–2023 годах. Несмотря на формальное оформление имущества на других лиц, фактическими пользователями были сам чиновник и его супруга.

Согласно решению ВАКС, в доход государства взысканы квартира, два автомобиля, а также 1 389 606 грн — как стоимость третьего авто.

Иск основывался на материалах НАПК и доказательствах, собранных прокурором.

Решение Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

САП НАПК ВАКС миграционная служба КЦС ВС

