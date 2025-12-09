На Одещині продавали українських дітей за кордон під виглядом виїзду на «канікули»

Схему реалізовували через так звані «хостинги» – короткострокові поїздки дітей у сім’ї іноземців на літні чи зимові канікули під виглядом відпочинку та оздоровлення.

На Одещині правоохоронці повідомили про підозру трьом представникам злочинної групи, які протиправно вивозили українських дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до іншої країни для майбутнього усиновлення (удочеріння). Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

Серед підозрюваних дві громадянки України – 39-річна та 47-річна перекладачки, а також 49-річний засновник благодійної організації, якому повідомлено про підозру заочно.

«Вони виготовляли підроблені документи, сприяли прийняттю незаконних рішень органами опіки та організовували виїзд дітей за кордон, отримуючи за це грошову винагороду від іноземних громадян через міжнародні платіжні системи.

До злочинної діяльності представники угруповання також завербували ще 13 чоловіків та 2 жінок в якості перевізників дітей за межі України», - заявили у прокуратурі.

Зазначається, що схему реалізовували через так звані «хостинги» – короткострокові поїздки дітей у сім’ї іноземців на літні чи зимові канікули під виглядом відпочинку та оздоровлення. Цей час фактично використовувався для знайомства іноземних сімей з українськими дітьми та підбору потенційних усиновлювачів.

«Незважаючи на заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану, учасники продовжували переміщення дітей і після 2022 року. За даними слідства схема діяла до початку 2025 року. У квітні поточного року «торговців» викрили та затримали», - повідомили у відомстві.

У прокуратурі додали, що усього зловмисники намагалися незаконно переправити за межі України щонайменше 25 дітей з Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської областей, з яких 13 були доставлені в іноземну країну.

Учасникам злочинного угруповання інкримінують торгівлю людьми, незаконне переправлення через державний кордон та підроблення документів. Наразі двоє підозрюваних жінок перебувають під вартою. Також перевіряється причетність до злочинної схеми чиновників зі служб у справах дітей, виконавчих органів місцевого самоврядування та шкіл-інтернатів у різних областях.

