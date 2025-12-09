В Одесской области продавали украинских детей за границу под видом выезда на «каникулы»

Схему реализовывали через так называемые «хостинги» — краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев на летние или зимние каникулы под видом отдыха и оздоровления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении трем представителям преступной группы, которые незаконно вывозили украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в другую страну для будущего усыновления (удочерения). Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

Среди подозреваемых две гражданки Украины — 39-летняя и 47-летняя переводчицы, а также 49-летний основатель благотворительной организации, которому уведомление о подозрении направлено заочно.

«Они изготавливали поддельные документы, способствовали принятию незаконных решений органами опеки и организовывали выезд детей за границу, получая за это денежное вознаграждение от иностранных граждан через международные платежные системы.

К преступной деятельности представители группировки также завербовали еще 13 мужчин и 2 женщин в качестве перевозчиков детей за пределы Украины», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что схему реализовывали через так называемые «хостинги» — краткосрочные поездки детей в семьи иностранцев на летние или зимние каникулы под видом отдыха и оздоровления. Это время фактически использовалось для знакомства иностранных семей с украинскими детьми и подбора потенциальных усыновителей.

«Несмотря на запрет международного усыновления во время военного положения, участники продолжали перемещение детей и после 2022 года. По данным следствия, схема действовала до начала 2025 года. В апреле текущего года „торговцев“ разоблачили и задержали», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что всего злоумышленники пытались незаконно переправить за пределы Украины как минимум 25 детей из Донецкой, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Черкасской областей, из которых 13 были доставлены в иностранное государство.

Участникам преступной группировки инкриминируют торговлю людьми, незаконное переправление через государственную границу и подделку документов. В настоящее время две подозреваемые женщины находятся под стражей. Также проверяется причастность к преступной схеме чиновников из служб по делам детей, исполнительных органов местного самоуправления и школ-интернатов в разных областях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.