В Одесі на Фонтанській дорозі застрелили чоловіка

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу.

Фото: od.npu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі поліцейські встановлюють обставини смертельної стрілянини на Фонтанській дорозі ввечері 9 грудня. Про це повідомила поліція Одеської області.

«Про звуки стрільби та виявлення чоловіка із вогнепальними пораненнями поліцейським сьогодні близько 18:00 години повідомили очевидці. На жаль, потерпілий загинув на місці події», - заявили у поліції

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.