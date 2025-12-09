В Одессе на Фонтанской дороге застрелили мужчину

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо.

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе полицейские выясняют обстоятельства смертельной стрельбы на Фонтанской дороге вечером 9 декабря. Об этом сообщила полиция Одесской области.

«О звуках стрельбы и обнаружении мужчины с огнестрельными ранениями полицейским сегодня около 18:00 сообщили очевидцы. К сожалению, пострадавший погиб на месте происшествия», — заявили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лицо, причастное к совершению преступления. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

