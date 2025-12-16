Кам'янець-Подільський міськрайонний суд переїде у нову будівлю

Нова будівля має забезпечити належні умови для правосуддя та доступ громадян до суду.

Фото: dsa.court.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області готується до переїзду у нову будівлю – залишилися лічені дні до її відкриття. Про це повідомили в Державній судовій адміністрації України.

«Створення належних умов для здійснення правосуддя та доступу до нього громадян – незмінний пріоритет у діяльності Державної судової адміністрації України. Саме тому для судів, які потребують поліпшення цих умов, з урахуванням чинних вимог та стандартів будуються нові приміщення, а наявні — ремонтуються, реконструюються чи реставруються», – наголосили в ДСА.

Раніше суд працював у тісних приміщеннях за двома різними адресами, які перебували в аварійному стані та не дозволяли переобладнати їх відповідно до чинних вимог і стандартів. Нова будівля кардинально змінить ситуацію, забезпечивши комфортні робочі умови для працівників суду та громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.