  1. В Україні

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд переїде у нову будівлю

14:35, 16 грудня 2025
Нова будівля має забезпечити належні умови для правосуддя та доступ громадян до суду.
Кам'янець-Подільський міськрайонний суд переїде у нову будівлю
Фото: dsa.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області готується до переїзду у нову будівлю – залишилися лічені дні до її відкриття. Про це повідомили в Державній судовій адміністрації України.

«Створення належних умов для здійснення правосуддя та доступу до нього громадян – незмінний пріоритет у діяльності Державної судової адміністрації України. Саме тому для судів, які потребують поліпшення цих умов, з урахуванням чинних вимог та стандартів будуються нові приміщення, а наявні — ремонтуються, реконструюються чи реставруються», – наголосили в ДСА.

Раніше суд працював у тісних приміщеннях за двома різними адресами, які перебували в аварійному стані та не дозволяли переобладнати їх відповідно до чинних вимог і стандартів. Нова будівля кардинально змінить ситуацію, забезпечивши комфортні робочі умови для працівників суду та громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд правосуддя Кам'янець-Подільський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Києві майор поліції викрав автомобіль, але отримав умовне покарання — рішення суду

Суд визнав угоду про визнання невинуватості законною і призначив покарання без реального позбавлення волі.

Які ймовірні порушення в діяльності ВККС та ВРП знайшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради: оприлюднено проект звіту

Комісія Власенка — Бужанського зареєструвала проект звіту про свою діяльність в якому описала недоліки роботи ВККС та ВРП.

Свідок Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації – що вирішив суд

У суді чоловік пояснив свою неявку до ТЦК релігійними переконаннями та наполягав на праві на альтернативну службу.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Поліцейський пропустив службу через погане самопочуття — справа дійшла до Верховного Суду

Майор поліції втратив посаду через відсутність на службі понад добу без належних медичних підтверджень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]