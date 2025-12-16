  1. В Украине

Каменец-Подольский горрайонный суд переедет в новое здание

14:35, 16 декабря 2025
Новое здание должно обеспечить надлежащие условия для правосудия и доступ граждан к суду.
Фото: dsa.court.gov.ua
Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области готовится к переезду в новое здание – до его открытия остались считанные дни. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины.

«Создание надлежащих условий для осуществления правосудия и доступа к нему граждан – неизменный приоритет в деятельности Государственной судебной администрации Украины. Именно поэтому для судов, которые нуждаются в улучшении этих условий, с учетом действующих требований и стандартов строятся новые помещения, а имеющиеся — ремонтируются, реконструируются или реставрируются», — подчеркнули в ГСА.

Ранее суд работал в тесных помещениях по двум разным адресам, которые находились в аварийном состоянии и не позволяли переоборудовать их в соответствии с действующими требованиями и стандартами. Новое здание кардинально изменит ситуацию, обеспечив комфортные рабочие условия для работников суда и граждан.

