Нові правила для нотаріусів з 1 січня: як звітуватимуть про договори та спадщину з 2026 року

15:22, 17 грудня 2025
З 2026 року приватні нотаріуси подаватимуть інформацію до податкових органів щоквартально, а державні — щомісячно.
З початку 2026 року в Україні набудуть чинності важливі зміни у порядку подання нотаріусами інформації до податкових органів. Йдеться про строки звітування щодо посвідчених договорів та виданих свідоцтв про право на спадщину. Про це нагадує Державна податкова служба.

Що саме змінюється

Відповідно до нових вимог:

  • приватні нотаріуси з 1 січня 2026 року подаватимуть інформацію щоквартально, із обов’язковою деталізацією по місяцях звітного кварталу;
  • державні нотаріуси звітуватимуть, як і раніше, щомісячно.

Таким чином, підхід до звітності буде диференційованим залежно від статусу нотаріуса.

Законодавча основа змін

Нові правила передбачені Законом № 4536-ІХ від 16 липня 2025 року, яким внесено зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів. Саме цим законом оновлено низку норм, що регулюють податковий контроль за операціями фізичних осіб.

Як і куди подавати інформацію

Нотаріуси, як приватні, так і державні, подаватимуть відомості:

  • за формою додатку 4ДФ до податкового розрахунку;
  • відповідно до наказу Мінфіну від 13.01.2015 № 4;
  • за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса.

Які операції підлягають звітуванню

У звітності необхідно відображати дані, визначені Податковим кодексом, зокрема:

  • посвідчені договори купівлі-продажу та міни рухомого і нерухомого майна між фізичними особами;
  • договори дарування;
  • свідоцтва про право на спадщину, видані нотаріусами.

Ці відомості використовуються податковими органами для перевірки правильності нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, а також інших обов’язкових платежів.

