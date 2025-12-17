  1. В Украине

Новые правила для нотариусов с 1 января: как будут отчитываться о договорах и наследстве с 2026 года

15:22, 17 декабря 2025
С 2026 года частные нотариусы будут подавать информацию в налоговые органы ежеквартально, а государственные — ежемесячно.
Новые правила для нотариусов с 1 января: как будут отчитываться о договорах и наследстве с 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2026 года в Украине вступят в силу важные изменения в порядке подачи нотариусами информации в налоговые органы. Речь идет о сроках отчетности относительно удостоверенных договоров и выданных свидетельств о праве на наследство. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Что именно меняется

В соответствии с новыми требованиями:

  • частные нотариусы с 1 января 2026 года будут подавать информацию ежеквартально, с обязательной детализацией по месяцам отчетного квартала;
  • государственные нотариусы будут отчитываться, как и ранее, ежемесячно.

Таким образом, подход к отчетности будет дифференцированным в зависимости от статуса нотариуса.

Законодательная основа изменений

Новые правила предусмотрены Законом № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, которым внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. Именно этим законом обновлен ряд норм, регулирующих налоговый контроль за операциями физических лиц.

Как и куда подавать информацию

Нотариусы, как частные, так и государственные, будут подавать сведения:

  • по форме приложения 4ДФ к налоговому расчету;
  • в соответствии с приказом Минфина от 13.01.2015 № 4;
  • по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.

Какие операции подлежат отчетности

В отчетности необходимо отражать данные, определенные Налоговым кодексом, в частности:

  • удостоверенные договоры купли-продажи и мены движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;
  • договоры дарения;
  • свидетельства о праве на наследство, выданные нотариусами.

Эти сведения используются налоговыми органами для проверки правильности начисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также других обязательных платежей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая нотариус наследство наследственные правоотношения нотариат налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала проект отчета, в котором раскритиковала работу НАЗК

Временная следственная комиссия Верховной Рады заявляет о системной неэффективности НАЗК: проверки деклараций и мониторинг образа жизни правоохранителей и судей носят формальный характер и не соответствуют реальным коррупционным рискам.

Солдат отказался нести боевое дежурство на Купянском направлении и получил служебное ограничение вместо тюрьмы

Обвиняемый вместо тюремного срока будет платить 20% дохода государству.

Форс-мажор во время войны: Верховный Суд пересмотрел подход к начислению валютной пени

Военное положение и уничтожение документов не спасли налогоплательщика от штрафных санкций.

Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]