Новые правила для нотариусов с 1 января: как будут отчитываться о договорах и наследстве с 2026 года

С 2026 года частные нотариусы будут подавать информацию в налоговые органы ежеквартально, а государственные — ежемесячно.

С начала 2026 года в Украине вступят в силу важные изменения в порядке подачи нотариусами информации в налоговые органы. Речь идет о сроках отчетности относительно удостоверенных договоров и выданных свидетельств о праве на наследство. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Что именно меняется

В соответствии с новыми требованиями:

частные нотариусы с 1 января 2026 года будут подавать информацию ежеквартально, с обязательной детализацией по месяцам отчетного квартала;

государственные нотариусы будут отчитываться, как и ранее, ежемесячно.

Таким образом, подход к отчетности будет дифференцированным в зависимости от статуса нотариуса.

Законодательная основа изменений

Новые правила предусмотрены Законом № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, которым внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. Именно этим законом обновлен ряд норм, регулирующих налоговый контроль за операциями физических лиц.

Как и куда подавать информацию

Нотариусы, как частные, так и государственные, будут подавать сведения:

по форме приложения 4ДФ к налоговому расчету;

в соответствии с приказом Минфина от 13.01.2015 № 4;

по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.

Какие операции подлежат отчетности

В отчетности необходимо отражать данные, определенные Налоговым кодексом, в частности:

удостоверенные договоры купли-продажи и мены движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;

договоры дарения;

свидетельства о праве на наследство, выданные нотариусами.

Эти сведения используются налоговыми органами для проверки правильности начисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также других обязательных платежей.

