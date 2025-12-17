Новые правила для нотариусов с 1 января: как будут отчитываться о договорах и наследстве с 2026 года
С начала 2026 года в Украине вступят в силу важные изменения в порядке подачи нотариусами информации в налоговые органы. Речь идет о сроках отчетности относительно удостоверенных договоров и выданных свидетельств о праве на наследство. Об этом напоминает Государственная налоговая служба.
Что именно меняется
В соответствии с новыми требованиями:
- частные нотариусы с 1 января 2026 года будут подавать информацию ежеквартально, с обязательной детализацией по месяцам отчетного квартала;
- государственные нотариусы будут отчитываться, как и ранее, ежемесячно.
Таким образом, подход к отчетности будет дифференцированным в зависимости от статуса нотариуса.
Законодательная основа изменений
Новые правила предусмотрены Законом № 4536-ІХ от 16 июля 2025 года, которым внесены изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты. Именно этим законом обновлен ряд норм, регулирующих налоговый контроль за операциями физических лиц.
Как и куда подавать информацию
Нотариусы, как частные, так и государственные, будут подавать сведения:
- по форме приложения 4ДФ к налоговому расчету;
- в соответствии с приказом Минфина от 13.01.2015 № 4;
- по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса.
Какие операции подлежат отчетности
В отчетности необходимо отражать данные, определенные Налоговым кодексом, в частности:
- удостоверенные договоры купли-продажи и мены движимого и недвижимого имущества между физическими лицами;
- договоры дарения;
- свидетельства о праве на наследство, выданные нотариусами.
Эти сведения используются налоговыми органами для проверки правильности начисления и уплаты налога на доходы физических лиц, а также других обязательных платежей.
