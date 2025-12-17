Уряд розширив доступ до протезів і ортезів – як отримати та хто має право
20:07, 17 грудня 2025
Цивільні, постраждалі від агресії РФ, можуть оформити протез чи ортез можна через ЦНАП та Фонд соціального захисту.
Фото: napensii.ua
Уряд прийняв рішення, спрямоване на підвищення доступності протезів та ортезів для дітей і дорослих, які постраждали від російської агресії. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
Що змінюється
- Збільшення компенсації: встановлено двократну граничну вартість протезів та ортезів.
- Доступ до біонічних протезів: вперше діти отримають протези верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічні/міоелектричні).
- Регулярна заміна куксоприймачів: до 3–5 разів на рік у зв’язку з ростом дитини.
- Багатофункціональні колісні крісла для дітей: два види залежно від потреб.
Алгоритм отримання виробу або компенсації залишається незмінним та регулюється постановою КМУ №321.
Як отримати протез або компенсацію
- Подати заяву у паперовій формі через ЦНАП або онлайн разом із документами.
- Територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю розглядає звернення протягом 3 робочих днів.
- Після ухвалення рішення Фонд формує направлення та виплачує компенсацію.
- Батьки або законні представники звертаються до обраного виробника для отримання або замовлення виробу.
Заміна куксоприймача здійснюється через заявку на ремонт, яку подають до територіального відділення Фонду.
