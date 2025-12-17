  1. В Україні

Уряд розширив доступ до протезів і ортезів – як отримати та хто має право

20:07, 17 грудня 2025
Цивільні, постраждалі від агресії РФ, можуть оформити протез чи ортез можна через ЦНАП та Фонд соціального захисту.
Уряд розширив доступ до протезів і ортезів – як отримати та хто має право
Фото: napensii.ua
Уряд прийняв рішення, спрямоване на підвищення доступності протезів та ортезів для дітей і дорослих, які постраждали від російської агресії. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Що змінюється

  • Збільшення компенсації: встановлено двократну граничну вартість протезів та ортезів.
  • Доступ до біонічних протезів: вперше діти отримають протези верхніх кінцівок із зовнішнім джерелом енергії (біонічні/міоелектричні).
  • Регулярна заміна куксоприймачів: до 3–5 разів на рік у зв’язку з ростом дитини.
  • Багатофункціональні колісні крісла для дітей: два види залежно від потреб.

Алгоритм отримання виробу або компенсації залишається незмінним та регулюється постановою КМУ №321.

Як отримати протез або компенсацію

  1. Подати заяву у паперовій формі через ЦНАП або онлайн разом із документами.
  2. Територіальне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю розглядає звернення протягом 3 робочих днів.
  3. Після ухвалення рішення Фонд формує направлення та виплачує компенсацію.
  4. Батьки або законні представники звертаються до обраного виробника для отримання або замовлення виробу.

Заміна куксоприймача здійснюється через заявку на ремонт, яку подають до територіального відділення Фонду.

