Правительство расширило доступ к протезам и ортезам – как получить и кто имеет право

Правительство приняло решение, направленное на повышение доступности протезов и ортезов для детей и взрослых, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что меняется

Увеличение компенсации: установлена двукратная предельная стоимость протезов и ортезов.

Доступ к бионическим протезам: впервые дети получат протезы верхних конечностей с внешним источником энергии (бионические/миоэлектрические).

Регулярная замена куксоприемников: до 3–5 раз в год в связи с ростом ребенка.

Многофункциональные колесные кресла для детей: два вида в зависимости от потребностей.

Алгоритм получения изделия или компенсации остается неизменным и регулируется постановлением КМУ №321.

Как получить протез или компенсацию

Подать заявление в бумажной форме через ЦНАП или онлайн вместе с документами. Территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью рассматривает обращение в течение 3 рабочих дней. После принятия решения Фонд формирует направление и выплачивает компенсацию. Родители или законные представители обращаются к выбранному производителю для получения или заказа изделия.

Замена куксоприемника осуществляется через заявку на ремонт, которую подают в территориальное отделение Фонда.

