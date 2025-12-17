Правительство расширило доступ к протезам и ортезам – как получить и кто имеет право
20:07, 17 декабря 2025
Гражданские лица, пострадавшие от агрессии РФ, могут оформить протез или ортез через ЦНАП и Фонд социальной защиты.
Правительство приняло решение, направленное на повышение доступности протезов и ортезов для детей и взрослых, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Что меняется
- Увеличение компенсации: установлена двукратная предельная стоимость протезов и ортезов.
- Доступ к бионическим протезам: впервые дети получат протезы верхних конечностей с внешним источником энергии (бионические/миоэлектрические).
- Регулярная замена куксоприемников: до 3–5 раз в год в связи с ростом ребенка.
- Многофункциональные колесные кресла для детей: два вида в зависимости от потребностей.
Алгоритм получения изделия или компенсации остается неизменным и регулируется постановлением КМУ №321.
Как получить протез или компенсацию
- Подать заявление в бумажной форме через ЦНАП или онлайн вместе с документами.
- Территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью рассматривает обращение в течение 3 рабочих дней.
- После принятия решения Фонд формирует направление и выплачивает компенсацию.
- Родители или законные представители обращаются к выбранному производителю для получения или заказа изделия.
Замена куксоприемника осуществляется через заявку на ремонт, которую подают в территориальное отделение Фонда.
