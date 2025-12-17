  1. В Украине

Правительство расширило доступ к протезам и ортезам – как получить и кто имеет право

20:07, 17 декабря 2025
Гражданские лица, пострадавшие от агрессии РФ, могут оформить протез или ортез через ЦНАП и Фонд социальной защиты.
Правительство расширило доступ к протезам и ортезам – как получить и кто имеет право
Фото: napensii.ua
Правительство приняло решение, направленное на повышение доступности протезов и ортезов для детей и взрослых, пострадавших от российской агрессии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Что меняется

  • Увеличение компенсации: установлена двукратная предельная стоимость протезов и ортезов.
  • Доступ к бионическим протезам: впервые дети получат протезы верхних конечностей с внешним источником энергии (бионические/миоэлектрические).
  • Регулярная замена куксоприемников: до 3–5 раз в год в связи с ростом ребенка.
  • Многофункциональные колесные кресла для детей: два вида в зависимости от потребностей.

Алгоритм получения изделия или компенсации остается неизменным и регулируется постановлением КМУ №321.

Как получить протез или компенсацию

  1. Подать заявление в бумажной форме через ЦНАП или онлайн вместе с документами.
  2. Территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью рассматривает обращение в течение 3 рабочих дней.
  3. После принятия решения Фонд формирует направление и выплачивает компенсацию.
  4. Родители или законные представители обращаются к выбранному производителю для получения или заказа изделия.

Замена куксоприемника осуществляется через заявку на ремонт, которую подают в территориальное отделение Фонда.

