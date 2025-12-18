  1. В Україні

18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки СБУ

09:42, 18 грудня 2025
Професійне свято започатковане указом президента у 1991 році.
Фото: sed-rada
Щороку 18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України.

Саме цього дня у 1991 році указом президента України Леоніда Кравчука було встановлено День військової контррозвідки та започатковано функціонування військової контррозвідки в незалежній Україні.

Департамент військової контррозвідки СБУ є структурним підрозділом Центрального управління Служби безпеки України. До його основних завдань належить протидія терористичній діяльності, шпигунству та іншим діям іноземних спецслужб, організацій, груп і окремих осіб, які становлять загрозу державній безпеці України.

День військової контррозвідки є знаковою датою, у яку вшановують професійну діяльність військових підрозділу, що забезпечують захист національної безпеки та оборони держави.

