18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки СБУ

Професійне свято започатковане указом президента у 1991 році.

Щороку 18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки Служби безпеки України.

Саме цього дня у 1991 році указом президента України Леоніда Кравчука було встановлено День військової контррозвідки та започатковано функціонування військової контррозвідки в незалежній Україні.

Департамент військової контррозвідки СБУ є структурним підрозділом Центрального управління Служби безпеки України. До його основних завдань належить протидія терористичній діяльності, шпигунству та іншим діям іноземних спецслужб, організацій, груп і окремих осіб, які становлять загрозу державній безпеці України.

День військової контррозвідки є знаковою датою, у яку вшановують професійну діяльність військових підрозділу, що забезпечують захист національної безпеки та оборони держави.

