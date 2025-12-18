18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки СБУ

Профессиональный праздник учрежден указом президента в 1991 году.

Фото: sed-rada

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ежегодно 18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Именно в этот день в 1991 году указом президента Украины Леонида Кравчука был установлен День военной контрразведки и начато функционирование военной контрразведки в независимой Украине.

Департамент военной контрразведки СБУ является структурным подразделением Центрального управления Службы безопасности Украины. К его основным задачам относится противодействие террористической деятельности, шпионажу и другим действиям иностранных спецслужб, организаций, групп и отдельных лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Украины.

День военной контрразведки является знаковой датой, в которую чествуют профессиональную деятельность военных подразделений, обеспечивающих защиту национальной безопасности и обороны государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.