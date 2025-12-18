18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки СБУ
Ежегодно 18 декабря в Украине отмечают День военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Именно в этот день в 1991 году указом президента Украины Леонида Кравчука был установлен День военной контрразведки и начато функционирование военной контрразведки в независимой Украине.
Департамент военной контрразведки СБУ является структурным подразделением Центрального управления Службы безопасности Украины. К его основным задачам относится противодействие террористической деятельности, шпионажу и другим действиям иностранных спецслужб, организаций, групп и отдельных лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Украины.
День военной контрразведки является знаковой датой, в которую чествуют профессиональную деятельность военных подразделений, обеспечивающих защиту национальной безопасности и обороны государства.
